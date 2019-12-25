Боррель соберет глав МИД стран ЕС в случае провала переговоров по эмбарго на нефть РФ

Глава дипломатии ЕС считает, что странам следует быстро прийти к соглашению.

Верховный председатель по дипломатии и политике безопасности Евросоюза Жозеф Боррель сообщил о том, что созовет на следующей неделе заседание глав МИД в том случае, если делегаты ЕС не смогут оперативно достичь взаимопонимания по введению энергетического запрета на поставки российского топлива в регион. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках своего выступления на международной конференции, посвященной будущему Европы. Мероприятие проводится во Флоренции.

Мы работаем на тем, чтобы соглашение было достигнуто, и оно будет достигнуто. Но если этого не произойдет в краткие сроки, а именно до конца недели, после Дня Европы ,я созову. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Европейский дипломат считает неприемлемым увязывание обсуждения данного вопроса с распределением европейских фондов. Относительно газового эмбарго Жозеп не думает, что речь идет о "завтрашнем дне". Однако он добавил, что следует говорить о "послезавтра". Он призвал к скорейшему избавлению от энергетической зависимости от РФ энергоресурсов. Специалист предложит ввести дополнительные формы непрямых ограничений нефти. В частности, речь может идти о том, чтобы отказаться в страховании российских кораблей, перевозящих нефть.

Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков.

Фото: YouTube / El Mundo