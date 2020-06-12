Читатели Der Spiegel упрекнули США за "сопротивление" "Северному потоку — 2"

Пользователи объяснили, почему Вашингтон противостоит проекту российского газопровода.

Читатели немецкого издания упрекнули США за "сопротивление" "Северному потоку — 2". В издании был опубликован материал, посвященный пресс-конференции Ангелы Меркель по итогам ее встречи с Джо Байденом. Канцлер ФРГ заметила, что затрагивался вопрос реализации проекта российского газопровода. В Берлине указали на то, что позиции с Вашингтоном различаются по этому пункту.

Der Spiegel полагает, что добиться единства в оценке газопровода партнерам не удалось. Пользователь электронного издания с ником Supergrobi уверен, что США выступают против "Северного потока-2" из-за намерений поставлять в Европу собственный сжиженный природный газ. Он заметил, что поэтому Россия "как бельмо на глазу" у Белого дома. Немец не понимает, почему Байден не отменил пошлины, которые были введены еще при Трампе, так как прямых угроз от Москвы не было.

В США вот уже несколько лет существует сопротивление. А по какой причине возникло это сопротивление, никто так и не объяснил. Не может же оно зависеть только от экспортных желаний сланцевой индустрии! пользователь с ником ach

Out рассказал, что Россия является надежным поставщиком газа, так как этот ресурс Берлин закупает ву страны с 70-ых годов. Уже со времен холодной войны начались нападки со стороны США о том, чтобы Берлин не покупал газ у русских, так как эти сделки будут использоваться как давление на регион. Пользователь mycatandme подчеркнул, что не понимает, почему российский газ должен обязательно транспортироваться через территорию Украины. Он заметил, что отказ от ресурса из-за "энергетической революции" преждевременен, так как в будущем понадобится много газа, чтобы заменить угольные электростанции.

В ФРГ политик призвал ХДС занять критичную позицию по вопросу "Северного потока - 2".

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