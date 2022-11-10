Читатели Haber 7 жестко раскритиковали видео Зеленского с "Оскаром"

Читатели турецкого издания Haber 7 жестко раскритиковали видео президента Украины Владимира Зеленского с "Оскаром". Об этом сообщает "РИА Новости".
Ранее украинский лидер провел встречу с американским актером Шоном Пенном. Во время своего визита актер вручил Зеленскому одну из своих статуэток.
Многие читатели Haber 7 посчитали этот поступок "неуместным" в нынешних условиях. В комментариях отметили, что "Оскар" не поможет Украине в урегулировании нынешней ситуации. Также некоторые пользователи, что таким образом войну превращают в зрелищный боевик.
Ранее мы сообщали, что Зеленский надеется на сохранение американской помощи после выборов в США.
Видео: YouTube / QuotidianoNazionale
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