Читатели Haber 7 жестко раскритиковали видео Зеленского с "Оскаром"

Во время своего визита актер вручил президенту Украины одну из своих статуэток.

Читатели турецкого издания Haber 7 жестко раскритиковали видео президента Украины Владимира Зеленского с "Оскаром". Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее украинский лидер провел встречу с американским актером Шоном Пенном. Во время своего визита актер вручил Зеленскому одну из своих статуэток.

Многие читатели Haber 7 посчитали этот поступок "неуместным" в нынешних условиях. В комментариях отметили, что "Оскар" не поможет Украине в урегулировании нынешней ситуации. Также некоторые пользователи, что таким образом войну превращают в зрелищный боевик.

Ранее мы сообщали, что Зеленский надеется на сохранение американской помощи после выборов в США.

Видео: YouTube / QuotidianoNazionale