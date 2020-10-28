Зеленский надеется на сохранение американской помощи после выборов в США

Глава Украины оценил итоги выборов в Конгресс США.

Украинский президент Владимир Зеленский надеется на сохранение американской помощи после промежуточных выборов в Конгресс США. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью с журналисткой телеканала CNN. Он прокомментировал сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении финансовой и военной помощи киевскому режиму со стороны Вашингтона.

Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что на территории США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Демократы могут потерять на них большинство голосов в обеих палатах законодательного органа. Эта ситуация ослабит возможности действующей администрации демократов во главе с президентом Джо Байденом. Члены Республиканской партии неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов материальной помощи Украины в том случае, если получат большинство голосов, лишат демократов контроля в Конгрессе.

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Фото и видео: YouTube / CNN