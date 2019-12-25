Американцы высмеяли доклад Пентагона о ядерной угрозе со стороны РФ и Китая.

Читатели Daily Mail считают, что Россия умрет от смеха при виде армии США. В издании опубликован материал о докладе Пентагона, в котором говорится о риске возникновения ядерной войны из-за действий России и Китая. Не все американцы согласны с выводами оборонного ведомства. Некоторые винят в ситуации администрацию Белого дома, а не Москву и Пекин.

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Многие полагают, что РФ и КНР беспокоятся о собственной безопасности, пока американские военные занимаются другим. Один из читателей заявил, что противники упадут замертво от смеха, когда армия и морпехи США предстанут перед ними в юбках на линии фронта. Еще один комментатор считает, что Вашингтон живет в сумасшедшем клоунском мире, а РФ и Китай могут спокойно обойтись без серьезного вооружения. Этим странам хватит просто обратиться к солдатам с "неправильным" местоимением. Этого якобы будет хватать для того, чтобы вывести их из строя.

Пентагон в 2020 году предупреждал о возросшем риске ядерных конфликтов.

Фото: Pixabay.com