New York Post оценил доклад Пентагона за 2020 год.

Пентагон в 2020 году предупреждал о возросшем риске ядерных конфликтов. Такое заявление сделали американские журналисты в издании New York Post со ссылкой на доклад оборонного ведомства за прошлый год. Отчет датирован апрелем. На прошлой неделе его разместили по требованию Федерации американских ученых.

По мере того, как США продолжают снижать число и приоритет ядерных вооружений, другие страны, включая Россию и Китай, движутся в обратном направлении...Наблюдается не имеющий прецедентов спектр и набор угроз, включающих обычное, химическое, биологическое, ядерное, космическое оружие, киберугрозы. заявление Пентагона

В Минобороны США уточнили, что озабоченность администрации Дональда Трампа также вызывали угрозы, исходящие от Северной Кореи из-за их испытаний баллистического оружия. В КНДР якобы работают над созданием ядерного оружия. Угроза фиксируется и со стороны Ирана, который обладает технологическими возможностями и большими мощностями для разработки ядерного оружия в течение года.

Американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара.

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