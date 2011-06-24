Читатели Daily Mail назвали президента США патологическим лжецом и предателем

Лидер Белого дома несколько раз соврал во время выступления.

Читатели издания The Daily Mail назвали американского президента Джо Байдена патологическим лжецом и предателем. Они рассказали о ситуации, которая произошла во время выступления главы государства перед ветеранами. Политик отметил, что его дядя Фрэнк получил награду "Пурпурное сердце" за службу во время Второй мировой войны после того, как его отец попросил об этом в 2008 году, когда Джо Байден стал вице-президентом страны. Журналисты уточнили, что на самом деле родственник Байдена скончался в 1999 году, а его отец - в 2002 году. Также лидер Белого дома заявил, что 39 раз посещал Ирак и Афганистан. Авторы материала самостоятельно посчитали рабочие поездки Байдена в указанные страны и пришли к выводу, что на самом деле он там был около 20 раз.

Он - патологический лжец. один из пользователей

Другой комментатор уточнил, что вся служба президента США на своем посту является "одной сплошной ложью". Третий юзер написал о том, что Джо Байден представляет из себя "овощ, который постоянно лжет".

Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки.

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