Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки

Американский президент Джо Байден заявил на саммите "США-Африка" о том, что поддерживает продление зерновой сделки между Россией, Украиной, ООН и Турцией. Он пояснил, что для решения продовольственного кризиса требуется перевозить сельскохозяйственную продукцию и удобрения через морские украинские порты для развивающихся стран африканского региона и "народов по всему миру".

Мы продолжаем выступать в поддержку продления согласованной под эгидой ООН сделки по содействию экспорту украинского зерна, что принесет пользу не только Африки, но и народам по всему миру. Джо Байден, президент США

Напомним, что зерновое соглашение истекало 18 ноября 2022 года, однако соглашение подразумевало автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Российские дипломаты отметили, что подобных возращений от сторон не поступило. Однако Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20.

Фото и видео: YouTube / ABC News