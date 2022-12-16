Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20

Глава США выступил на саммите "США-Африка".

Американский президент Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к саммиту G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на саммите "США-Африка", организованного Вашингтоном. Политик напомнил о том, что говорил об этом еще с трибуны 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Тогда он объявил о поддержке администрации США вопросу реформирования Совета Безопасности ООН, а также включения в эту структуру постоянного представителя африканского региона.

Сегодня я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома также указал на важную роль Африканского континента в решении самых насущных глобальных проблем. Он заметил, что этого игрок помогает создавать свободный, открытый, процветающий и безопасный мир. Страны континента Джо Байден считает незаменимыми партнерами. Вашингтон объявил о выделении 55 миллиардов долларов на поддержку приоритетов в Африке. Денежные средства будут направлены на протяжении следующих трех лет.

Президент США Байден заявил о неизбежности новой пандемии.

Фото и видео: Washington Post