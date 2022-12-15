Президент США Байден заявил о неизбежности новой пандемии

Глава США рассказал о борьбе за здравоохранение.

Человечество ожидает еще одна пандемия. Соответствующее заявление сделал американский президент в ходе выступления на международном саммите "США-Африка". Политик обсудил со странами двустороннее сотрудничество. Глава государства напомнил о необходимости укреплять систему здравоохранения ради борьбы с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что важно сотрудничать по президентской программе противодецствия малярии и PEPFAR (Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом).

И даже работая над тем, чтобы прилагать усилия по обеспечению всеобщего предоставления медицинских услуг, чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию. А она, несомненно, случится. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома напомнил африканским коллегам о десятилетиях сотрудничества в сфере защиты здоровья и спасения жизни граждан. Он также допустил оговорку, назвав ковид "кловидом",

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Фото и видео: YouTube / ABC News