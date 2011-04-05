Читатели Daily Mail назвали Байдена сумасшедшим велосипедистом

Читатели таблоида Daily Mail назвали президента США Джо Байдена сумасшедшим велосипедистом. Американский лидер был замечен в родном Делавэре.
Байден провел выходные на велопрогулке, во время которой журналисты пытались спросить у него о планах посетить Гавайи после масштабных пожаров в штате. Президент заявил, что в Белом доме изучают этот вопрос, однако он не остановился и поехал дальше по дороге.
Ранее Байден назвал "мерзким" вопрос о деловых связях его сына Хантера.
Видео: YouTube / GOP War Room
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