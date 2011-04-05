Читатели Daily Mail назвали Байдена сумасшедшим велосипедистом

Президента США подвергли критике на фоне масштабных пожаров на Гавайях.

Читатели таблоида Daily Mail назвали президента США Джо Байдена сумасшедшим велосипедистом. Американский лидер был замечен в родном Делавэре.

Байден провел выходные на велопрогулке, во время которой журналисты пытались спросить у него о планах посетить Гавайи после масштабных пожаров в штате. Президент заявил, что в Белом доме изучают этот вопрос, однако он не остановился и поехал дальше по дороге.

Ранее Байден назвал "мерзким" вопрос о деловых связях его сына Хантера.

Видео: YouTube / GOP War Room