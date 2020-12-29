Число жертв взрыва в жилом здании в Мадриде достигло четырех

Пострадавшими на данный момент считаются 11 человек.

Число жертв взрыва в жилом здании в Мадриде достигло трех. Об этом рассказали местные журналисты из издания El Mundo. В СМИ ссылаются на заявление мэрии города. Известно, что трагедия произошла из-за неисправности бойлера и утечки газа. Погибшими считаются двое прохожих и один рабочий. Еще одного рабочего продолжают искать.

В настоящее время пострадавшими считаются 11 человек человек. Четверых из них госпитализировали в больницу. Взрыв практически полностью уничтожил два верхних этажа пятиэтажного дома. Здание относится к архиепископству. Обломками конструкции завалило улицу. На месте инцидента работают кинологи с собаками, спасатели, пожарные, полиция. Очевидцы рассказали, что взрыв ощущался за несколько километров от района.

Напомним, что пострадавшее здание расположено на улице Толедо около Ворот Толедо в центральном районе Мадрида. Рядом с ним находится школа, церковь и дом престарелых, а также достопримечательности города.

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Видео: YouTube / La Vanguardia