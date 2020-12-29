Зидан раскритиковал руководство Примеры за отказ переноса матча "Реала"

Игра чемпионата Испании завершилась нулевой ничьей.

Зинедин Зидан раскритиковал руководство испанской Примеры за отказ переноса матча "Реала". Об этом главный тренер столичной команды заявил после матча с "Осасуной", который накануне состоялся в Памплоне. Тренер считает, что игру следовало перенести.

"Сливочные" прибыли на матч с 4-часовой задержкой. Причиной стала невозможность самолета с командой подняться в воздух из-за обледенения взлётно-посадочной полосы в аэропорту Мадрида, вызванного снежным штормом в столице Испании.

Сам матч 18-го тура испанского чемпионата завершился вничью со счетом 0:0.

Бывший игрок "Реал Мадрида", нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал победителем в номинации "Игрок века" по версии Globe Soccer Awards.

Самый мощный за 80 лет снегопад обрушился на Мадрид в эти дни. Практически весь город оказался парализован. Метеорологи называют снежную бурю "беспрецедентной с начала этого века".

Видео: Diario AS / YouTube