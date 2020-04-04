Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве возросло

Данные экстренных служб приводит "Интерфакс".

Число погибших после хлопка газа и обрушения нескольких этажей в жилом доме в Подмосковье увеличилось до трех человек. Днем сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.

В больницу к пострадавшим прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, 4 апреля стало известно о взрыве в жилом доме на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуево. Мы сообщали о том, что "хлопок газовоздушной смеси" произошел на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома, из-за чего обрушились квартиры с третьего этажа по пятый во втором подъезде.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube