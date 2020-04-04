В Орехово-Зуево обрушился подъезд жилого дома

Информация о происшествии уточняется, под завалами могут находиться люди.

Днем в субботу, 4 апреля, стало известно о взрыве в жилом доме на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуево. Местные жители публикуюь в соцсетях видео с места происшествия.

По данным МЧС, "хлопок газовоздушной смеси" произошел на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома, из-за чего обрушились квартиры с третьего этажа по пятый во втором подъезде. Жильцы соседних подъездов эвакуируются, под завалами могут находиться люди – их продолжают искать.

Ранее мы сообщали о том, что уличный переход в доме №30/2 по проспекту Маршала Жукова в Петербурге "сбросил" потолок. Белое плиточное покрытие полностью оказалось на асфальте. По счастью, в момент обрушения под аркой никого не оказалось.

UPD: в результате происшествия погиб один человек, четверо пострадали – МЧС.

Видео, фото: "ВКонтакте" / ТВОЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Орехово-Зуево ™, Подслушано Орехово-Зуево