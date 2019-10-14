В арке дома на Маршала Жукова обрушился потолок

К счастью, в момент обрушения в переходе никого не оказалось.

Днем в пятницу, 3 апреля, уличный переход в доме №30/2 по проспекту Маршала Жукова "сбросил" потолок. Белое плиточное покрытие полностью оказалось на асфальте. По счастью, в момент обрушения под аркой никого не оказалось.

Вроде никого не убило. Только что там прошёл – рассказал очевидец.

В комментариях петербуржцы отметили, что несколько лет назад арка уже обрушалась подобным образом. Также пользователи заметили, что причиной инцидента отчасти мог стать сильный ветер – стихия разгулялась до 13 м/с, однако настоящая причина еще не выяснена.

Ранее мы рассказывали, что с фасада дома в центре Петербурга обрушилась лепнина.

Фото: Михаил Орловский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"