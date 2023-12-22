Число жертв взрыва 60-тонного газовоза в Улан-Баторе выросло до шести

Жертвами стали шесть человек, пострадало более 10.

Количество жертв пожар, произошедшего а в результате взрыва грузовика с 60 тоннами газа, достигло шести человек. А еще 14 считаются пострадавшими. Трагедия произошла на территории Улан-Батора. Местные экстренные службы завершили тушение возгорания . В насточщее время специалисты ликвидируют последствия воспламенения. В работе задействовано свыше 600 сотрудников из личного состава спецслужб и 48 единиц техники. Спасатели временно эвакуировали порядка 40 жильцов из ближайших зданий.

Напомним, что новостной портал в Монголии News писал о том, что в результате начавшегося пожара, охватившего близлежащие здания и автомобили, погибли не менее пяти человек, а госпитализация потребовалась 10 людям. По данным от иностранного агентства по ЧС, в пожаре погибли три местных жителя и трое пожарных, прибывших на вызов. Речь идет о предварительным сведениям. Крое 10 пациентов, доставленных в больницу, госпитализация такэе потребовалась еще четырем несовершеннолетним. Они отправлены в ожоговый центр. Дополнительно выгорели около 30 автомобилей. На текущий момент установлено, что взрыв связан со столкновением на перекрестке грузовика, перевозившего газ, с легковым транспортным средством.

В магазине на Лиговском проспекте горела крыша.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ