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В магазине на Лиговском проспекте горела крыша
Сегодня, 22:12
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В магазине на Лиговском проспекте горела крыша

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Пострадавших нет.

В магазине в Центральном районе 23 января произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 17:52. В одноэтажном здании магазина полыхала обшивка на площади 0,5 "квадрата". К 18:24 огонь потушили.

Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: жильцы потушили квартиру на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV

Теги: лиговский проспект, пожар в магазине
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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