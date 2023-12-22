В магазине на Лиговском проспекте горела крыша

Пострадавших нет.

В магазине в Центральном районе 23 января произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 17:52. В одноэтажном здании магазина полыхала обшивка на площади 0,5 "квадрата". К 18:24 огонь потушили.

Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV