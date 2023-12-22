Жильцы потушили квартиру на проспекте Стачек

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Кировском районе сегодня, 23 января, произошел пожар. На проспекте Стачек в доме № 1 загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:58. К этому часу пламя охватило 0,5 "квадрата".

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Однако жильцы до прибытия пожарных самостоятельно потушили комнату.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Минпромторге посчитали странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах.

Фото: Piter.tv