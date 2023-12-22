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Жильцы потушили квартиру на проспекте Стачек
Сегодня, 13:25
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Жильцы потушили квартиру на проспекте Стачек

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В Кировском районе сегодня, 23 января, произошел пожар. На проспекте Стачек в доме № 1 загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:58. К этому часу пламя охватило 0,5 "квадрата". 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Однако жильцы до прибытия пожарных самостоятельно потушили комнату.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Минпромторге посчитали странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, жильцы потушили комнату, пожар на стачек, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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