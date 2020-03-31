Число жертв при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех

Сейчас спасатели ищут второго без вести пропавшего человека.

Спасатели в Амурской области обнаружили тело третьего погибшего на месте столкновения двух поездов. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Днем ранее ведомство заявляло о двух погибших. Также сообщалось о трех пострадавших в результате инцидента, они были отправлены в медицинское учреждение. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время осуществляются поиски второго без вести пропавшего.

Напомним, столкновение поездов произошло 17 июля на 51-м километре от станции Верхний Улак. По предварительной версии, причиной аварии стал сердечный приступ одного из машинистов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье возбудили уголовное дело по факту схода 35 грузовых вагонов.

Видео: ВК/Благовещенск