В Амурской области столкнулись два грузовых поезда

Погибли сотрудники локомотивной бригады.

В Амурской области в лобовом столкновении пострадали два грузовых поезда. Об этом рассказали представители транспортного управления Следственного комитета по Дальнему Востоку. В надзорном ведомстве пояснили, что жертвами трагедии стали два человека. Погибшие являлись сотрудниками локомотивной бригады.

На 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. пресс-служба УТ СК РФ по региону

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ за нарушение требований по безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло за собой гибель двух и более лиц.

Уголовное дело возбудили в Забайкалье по факту схода 35 грузовых вагонов.

Фото: Следственный комитет России