Ситуация находится на контроле у транспортного ведомства СК РФ.

Уголовное дело возбудили в Забайкалье по факту схода 35 грузовых вагонов. Об этом рассказали представители пресс-службы Восточно-Сибирского управления по транспорту Следственного комитета по региону. Речь идет о статьях по халатности и нарушении правил безопасного передвижения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На двухпутном пути произошел сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда с последующим их боковым столкновением с грузовым поездом, следовавшим по встречному пути, у которого также опрокинулись вагоны пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что инцидент зафиксирован в ночь на 15 июля на перегоне Нанагры-Урюм. Железнодорожникам пришлось отменить рейсы двух пригородных составов. Еще четыре поезда дальнего следования задержаны. При этом опасного груза в пострадавших вагонах не было, а люди не пострадали. Разрушилось около 350 метров четного и нечетного путей, повреждена электроопора.

В Забайкалье более 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов.

Фото: ГУ МЧС по региону