Ранее говорилось о гибели 95 человек.

Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 97. Такое заявление на брифинге с журналистами сделала глава округа Майами-Дейд. Ее речь транслировалась в официальном Twitter-аккаунте властей американского штата Флорида. Ранее во вторник 14 июля чиновница сообщала о том, что спасатели нашли тела 95 погибших. В тот момент неизвестной оставалась судьба 14 человек.

Подтверждена смерть 97 человек. Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд

Напомним, что многоэтажное жилое здание в городе Серфсайд частично обрушилось 24 июня. В первый день спасатели смогли извлечь из-под завалов только 37 человек. После этого выживших не находили. С 7 июля спасательная операция остановлена, теперь специалисты ищут на месте трагедии только тела жертв.

Власти Флориды допустили, что при обрушении жилого дома погибло до 140 человек.

Фото: YouTube / CBS Miami