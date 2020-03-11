Число жертв коронавируса за сутки превысило 200 человек

Число жертв коронавируса за 10 марта составило 206 человек. Об этом сообщили специалисты из Всемирной организации здравоохранения. Соответствующий доклад опубликован на ресурсах ВОЗ.
Количество пациентов с инфекцией увеличилось на 4125 человек. Стало известно о распространении коронавируса на территории новых стран. В список попали Бруней, Монголия, Кипр, Гернси и Панама.
Напомним, что первая информация о вспышке инфекции появилась в конце декабря 2019 года. Очагом распространения стал китайский город Ухань. Новую эпидемию ученые предложили называть Covid-2019 или пневмония нового типа.
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