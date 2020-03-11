Число жертв коронавируса за сутки превысило 200 человек

Появилось более 4 тысяч новых пациентов с данной инфекцией по миру.

Число жертв коронавируса за 10 марта составило 206 человек. Об этом сообщили специалисты из Всемирной организации здравоохранения. Соответствующий доклад опубликован на ресурсах ВОЗ.

Количество пациентов с инфекцией увеличилось на 4125 человек. Стало известно о распространении коронавируса на территории новых стран. В список попали Бруней, Монголия, Кипр, Гернси и Панама.

Напомним, что первая информация о вспышке инфекции появилась в конце декабря 2019 года. Очагом распространения стал китайский город Ухань. Новую эпидемию ученые предложили называть Covid-2019 или пневмония нового типа.

Ранее Таиланд ужесточил правила въезда для россиян.

