Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек

Число жертв коронавируса в Китае превысило 106 человек. Заболевшими пневмонией нового типа считаются более 4,5 тысяч китайцев. Об этом сообщило местное агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник во власти.
За минувшие сутки в провинции Хубэй скончались еще 24 инфицированных. Там же зарегистрирован 1, 291 новый случай заражения коронавирусом. Большинство людей пострадало в административном центре - городе Ухань. На приграничных территориях с РФ находится 21 заболевший, 1 человек погиб. Речь идет о провинции Хэйлунцзян.
Ранее Piter.tv писал о том, что премьер поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу в России.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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