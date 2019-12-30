Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек

Точное количество погибших - 106.

Число жертв коронавируса в Китае превысило 106 человек. Заболевшими пневмонией нового типа считаются более 4,5 тысяч китайцев. Об этом сообщило местное агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник во власти.

За минувшие сутки в провинции Хубэй скончались еще 24 инфицированных. Там же зарегистрирован 1, 291 новый случай заражения коронавирусом. Большинство людей пострадало в административном центре - городе Ухань. На приграничных территориях с РФ находится 21 заболевший, 1 человек погиб. Речь идет о провинции Хэйлунцзян.

Ранее Piter.tv писал о том, что премьер поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу в России.

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