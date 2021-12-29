Комендант Костанайской области Кайрат Дюсембеков сказал, что 220 протестующих уже привлекли к административной ответственности.

Число задержанных в Костанайской области Казахстана превысило 650 человек. Об этом сообщило агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру области.

Речь идет о тех, кто участвует в массовых беспорядках. Комендант Костанайской области Кайрат Дюсембеков сказал, что 220 протестующих уже привлекли к административной ответственности. Они получат от 5 до 15 суток ареста. Кроме того, в отношении задержанных проводится расследование по статье "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват". За это преступление в Казахстане предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Костанайской области с 5 января введен режим ЧС. Ограничен въезд и выезд из региона. Правоохранительные органы проверяют документы у людей. Отменены праздничные мероприятия.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане задержаны более 4,2 тыс. участников беспорядков.

Видео: Telegram/РИА Новости