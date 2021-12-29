В Казахстане задержаны более 4,2 тыс. участников беспорядков

По предварительным данным, среди задержанных есть иностранцы.

Число задержанных в Казахстане составило более 4,2 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

В полицейские участки доставлено 4266 человек. Так, например, полицейским удалось задержать более 100 человек из сел Алматинской области. По предварительным данным, среди задержанных есть иностранцы. Кроме того, в населенном пункте Жамбылской области полиция обнаружила схрон с оружием. На одной из станций технического обслуживания изъяты патроны, боеприпасы, имущество – велосипеды, телевизоры, сотовые телефоны.

Напомним, что 2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ. Стоимость литра составила 120 тенге. После экономических требований последовали политические. Протестующие потребовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также люстрацию людей из подчиненных президента Нурсултана Назарбаева.

Ранее мы сообщили, что руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ России Сердюков.

Видео: Telegram/SHOT