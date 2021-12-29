Руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ России Сердюков

Для переброски миротворцев создана специальная воздушная группировка.

Руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ входят в состав российских миротворческих сил.

Конашенков сказал, что все военные из России прошли соответствующую подготовку, а также у них есть реальный боевой опыт. Он подчеркнул, что они уже приступили к выполнению поставленных задач.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, для переброски миротворцев в Казахстан создана была специальная воздушная группировка.

Ранее мы писали, что самолеты ВКС с миротворцами ОДКБ вылетели в Казахстан с аэродрома Чкаловский.

Видео: Минобороны России