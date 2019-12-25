В Ленобласти за последнюю неделю стали реже вызывать скорую

Число вызовов уменьшилось на 12%.

Число вызовов скорой помощи сократилось на 12% за последнюю неделю в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации 47 региона.

Что касается статистики по самым частым поводам, то вызовов к детям стало меньше – на 19%, а обращений по сердечно-сосудистым заболеваниям – на 13%.

Ранее мы рассказывали, что врачи петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели экстренное вмешательство ребенку, пострадавшему от неосторожного обращения с фейерверком. Бригада скорой доставила восьмилетнего пациента из Ленинградской области в клинику, где хирурги незамедлительно приступили к работе. Операция длилась пять часов.

Фото: Piter.tv