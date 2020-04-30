Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило тысячу

За сутки в России от COVID-19 погиб 101 человек.

В России зарегистрировано 1 073 жертвы, погибших от коронавируса. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты рассказали, что за последние сутки от COVID-19 скончались 101 человек.

Наибольшее количество жертв на 30 апреля зафиксировано в Москве. В столичном регионе от коронавируса умерли 65 пациентов. В Ставропольском крае и Брянской области от инфекции умерло по четыре местных жителя. По три пациента скончались в Подмосковье, Ростовской области, по двое - в Удмуртии, Пермском крае, Орловской и Тверской областях. По одной жертве медики зарегистрировали в Ингушетии, Бурятии, Алании, ХМАО, Сахе (Якутия), Красноярском крае, а также Нижегородской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Ивановской, Омской, Тамбовской и Амурской областях.

В России зафиксировано 7 099 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.