Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За истекшие сутки коронавирус подтвердили более чем у 7 тысяч человек.

В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за сутки в России коронавирус COVID-19 выявлен у 7 099 человек в 85 регионах. Эта цифра с начала эпидемии впервые больше 7 тысяч. По-прежнему самое больше количество инфицированных в Москве - +3093.

По регионам новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва 3093

2. Московская область 793

3. Санкт-Петербург 336

4. Республика Дагестан 158

5. Нижегородская область 150

6. Брянская область 118

7. Калужская область 113

8. Мурманская область 101

9. Республика Северная Осетия 93

10. Тульская область 92

11. Ростовская область 79

12. Тамбовская область 75

13. Республика Башкортостан 75

14. Свердловская область 74

15. Республика Татарстан 71

16. Курская область 68

17. Челябинская область 67

18. Краснодарский край 66

19. Красноярский край 57

20. Ямало-Ненецкий АО 54

21. Ленинградская область 51

22. Чувашская Республика 47

23. Саратовская область 46

24. Кабардино-Балкарская Республика 44

25. Республика Ингушетия 43

26. Ставропольский край 43

27. Рязанская область 40

28. Пензенская область 40

29. Самарская область 40

30. Республика Мордовия 39

31. Хабаровский край 38

32. Приморский край 36

33. Владимирская область 35

34. Новосибирская область 35

35. Воронежская область 34

36. Алтайский край 34

37. Ивановская область 32

38. Калининградская область 32

39. Липецкая область 31

40. Волгоградская область 31

41. Республика Марий Эл 31

42. Белгородская область 28

43. Орловская область 27

44. Кировская область 27

45. Оренбургская область 27

46. Ульяновская область 27

47. Смоленская область 26

48. Республика Бурятия 26

49. Республика Саха (Якутия) 24

50. Камчатский край 24

51. Ярославская область 23

52. Карачаево-Черкесская Республика 22

53. Ханты-Мансийский АО 21

54. Чеченская Республика 20

55. Пермский край 19

56. Костромская область 18

57. Тверская область 17

58. Астраханская область 15

59. Тюменская область 15

60. Архангельская область 13

61. Новгородская область 13

62. Кемеровская область 12

63. Удмуртская Республика 11

64. Республика Коми 10

65. Омская область 10

66. Амурская область 10

67. Республика Крым 10

68. Республика Адыгея 9

69. Республика Калмыкия 9

70. Вологодская область 7

71. Псковская область 7

72. Еврейская АО 6

73. Забайкальский край 5

74. Республика Хакасия 4

75. Иркутская область 4

76. Республика Карелия 3

77. Ненецкий автономный округ 3

78. Республика Горный Алтай 2

79. Республика Тыва 2

80. Томская область 2

81. Магаданская область 2

82. Курганская область 1

83. Сахалинская область 1

84. Чукотский АО 1

85. г.Севастополь 1



В России нарастающим итогом зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах страны.

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