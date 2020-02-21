За день от пневмонии нового типа погибли 118 человек.

Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2236. Общее количество зараженных инфекцией возросло до 75,4 тысяч человек. Об этом сообщил государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.

За последние сутки летальный исход настиг 118 пациентов. Также медики выявили более 1,6 тысяч новых случаев заражения. А двух тысяч китайцев выписали из медицинских учреждений в связи с излечением.

Ранее учёные получили атомную структуру оболочки коронавируса.

Видео: YouTube/CBC News The National