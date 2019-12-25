В этом году число участников ПМЭФ не превысит 5 тысяч из-за пандемии

Все участника форума должны предварительно пройти тестирование на коронавирус.

В этом году число участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не превысит 5 тысяч. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире "Радио Россия" в понедельник, 31 мая.

Кроме того, Беглов отметил, все участника форума должны предварительно пройти тестирование на коронавирус. Сначала участники должны сделать тест на COVID-19, оказавшись в Петербурге, а также на каждом мероприятии. Кроме того, при заезде в гостиницу каждый гость должен будет пройти ПЦР-тест на коронавирус. Глава города также добавил, что весь персонал форума уже привился от инфекции.

Более того, в Петербурге создан резервный коечный фонд. Такое решение было принято в связи с большим туристическим наплывом.

Ранее мы писали, что делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ.

Фото: forumspb.com