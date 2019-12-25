Делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ

Еще более 200 человек прибудет из Катара, более 100 участников из Китая и Германии.

Американская делегация станет самой крупной из иностранных на предстоящем ПМЭФ. Об этом РБК сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мне кажется, чем жёстче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть. Андрей Белоусов, вице-премьер

Также Белоусов отметил, что бизнесмены обеспокоены международной политической обстановкой, поэтому хотят наладить отношения.

Еще более 200 человек прибудет из Катара, более 100 участников из Китая и Германии. Крупные делегации ожидаются из Италии, Франции и Великобритании.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в очном формате со 2 по 5 июня в выставочном центре "Экспофорум".

Ранее стало известно, о чём Путин расскажет в рамках выступления на ПМЭФ.

Фото: Росконгресс