Власти Петербурга утвердили регламент работы гостиниц на время проведения ПМЭФ

Гостей рекомендовано размещать в одноместные или семейные номера.

В Петербурге во вторник, 25 мая, утвердили регламент работы гостиниц на время проведения XXIV Петербургского международного экономического форума в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Известно, что регламент разработан комитетом по развитию туризма Петербурга, который уже утверждён Управлением Роспотребнадзора по городу.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, участникам форума не стоит забывать про санитарно-эпидемиологические нормы. Таким образом, сотрудники петербургских гостиниц должны на постоянной основе убирать помещения, проветривать и обрабатывать. Также "необходимо разместить оборудование для обеззараживания воздуха, санитайзеры для обработки рук, тепловизионное оборудование или бесконтактные термометры". А рабочие места персонала должны быть оборудованы защитными экранами.

В местах проживания необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, поэтому в гостиницах Петербурга появится сигнальная разметка. А вот излюбленный "шведский стол" запретят в гостиницах города.

Кроме того, в регламенте указано условие заезда и выезда гостей. При заезде в гостиницу каждый гость должен будет пройти ПЦР-тест на коронавирус. Так, с 25 мая этого года по 5 июня в гостиницах появятся специальные помещения для сбора биоматериала. Эти правила касаются и персонала, который будет допущен к работе, если человек "либо привит от коронавируса, либо имеет справку о наличии антител, либо имеет отрицательный результат ПЦР-теста на COVID‑19, проведенный не ранее чем за 72 часа до начала форума".

Отмечается, что гостей рекомендовано размещать в одноместные или семейные номера.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга заявил о готовности города к ЕВРО-2020 и ПМЭФ.

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