Пострадавшие доставлены в медицинский центр города Ово.

Число убитых при нападении боевиков на католическую церковь в Нигерии превысило 50. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Nigerian Tribune со ссылкой на медицинскую службу. Известно, что трагедия зафиксирована 5 июня на территории религиозного объекта, посвященного Святому Франциску. На церковь, установленную на юго-западе страны в штате Одна, напали боевики.

В СМИ уточнили, что кроме погибших жертв есть также пострадавшие. Сейчас все раненые госпитализированы в больницу города Ово. Ранее было известно только о 25 скончавшихся в теракте. Однако местный портал Politics Nigeria со ссылкой на общественного лидера народа йоруба Банджи Акинтойе сообщает о 85 погибших. Официального подтверждения данных пока что не поступало.

Известно, что пятеро боевиков ворвались в церковь во время утренней службы. Они начала стрелять по прихожанам, а также предприняли попытку захватить священника, однако тот оказал сопротивление злоумышленникам. После этого нападавшие взорвали бомбу.

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Фото и видео: YouTube / Arise News