Число смертей коронавирусных пациентов в Петербурге немного снизилось

Оперштаб зафиксировал 67 смертей за прошедшие сутки.

В субботу, 16 января, оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 67 смертей от коронавируса – это меньше, чем накануне, когда было зафиксировано 72 летальных случая.

Также за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 3 253 человек. Отмечается, что заболеваемость в Петербурге продолжила рост: речь идет о почти 200 новых случаев. Кроме этого за сутки поправились 3 625 пациентов.

Напомним, что в Смольном назвали число привитых петербуржцев, которые остановят пандемию. Чиновники планируют привить от полутора миллионов до трех с половиной миллионов человек.

Ранее мы писали, что первый этап вакцинации в Петербурге прошли 20 тысяч человек.

Фото: Piter.TV