Первый этап вакцинации в Петербурге прошли 20 тысяч человек

Смольный рассчитывает привить от коронавируса около 40 тыс. горожан в течение января.

В пятницу, 15 января, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, что первый этап вакцинации от коронавируса прошли 20 тысяч петербуржцев.

На данный момент около 1,5 тысячи горожан прошли все необходимые этапы вакцинации. Чиновник отметил, что власти города рассчитывают в течение января привить порядка 49 тысяч человек. Также в планах получить более 500 тыс. доз вакцины в течение февраля и последующих месяцев. На данный момент в Петербурге в распоряжении врачей имеется 42 622 дозы вакцины от КОВИД и еще 68 300 доз вакцин панируют получить к концу января.

Записаться на прививку от COVID-19 в Петербурге можно несколькими дистанционными способами: позвонить по телефону или подать заявку через Единый портал госуслуг.

Ранее мы писали, что комитет ВОЗ выступил против паспортов вакцинации у туристов.

Фото: Piter.TV