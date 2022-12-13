Число рейсов из Петербурга в Узбекистан за год выросло в два раза

Жители Петербурга стали чаще интересоваться путешествиями по Узбекистану. Количество рейсов из Северной столицы в восточную страну выросло в два раза, сейчас показатели близки к допандемийному периоду. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на представителя государственной авиакомпании Республики Узбекистан в Петербурге Хушнуда Артыкова.
Эксперт уверяет, что интерес к Узбекистану будет только расти. Самыми популярными городами в республике стали Ташкент, Самарканд и Ургенч. Следом идут Бухара, Фергана и Термез.
Генеральный консул Республики Узбекистан в Петербурге Алишер Бабаев согласился с мнением Артыкова. Он отметил, что туристические города страны готовы принять российских туристов.
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Фото: Piter.tv
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