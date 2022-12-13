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Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек

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Также сообщается, что четырнадцать человек погибли.

Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо.

Инцидент произошел 19 марта на западе страны. Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях. По данным службы по управлению рисками. Число пострадавших выросло до 446 человек. Также сообщается, что четырнадцать человек погибли, 180 повреждены, 84 были разрушены.

Ранее мы сообщали, что в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Видео: YouTube / AFP Espanol

Теги: землетрясение, пострадавшие, эквадор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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