Число пострадавших при перестрелке Киргизия-Таджикистан достигло 17

Вечером на границе между странами произошел вооруженный конфликт.

Число пострадавших при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана достигло 17 человек. С вечера 27 января на территории одного из смежных участков между государствами возник вооруженный конфликт. Пограничные службы Киргизии считают, что ситуация ухудшилась по вине коллег. Они якобы в одностороннем порядке перекрыли участок автомобильной дороги Баткен - Исфана, расположенной в местности Терт-Кече Баткенского района. Изначально проблема была урегулирована, но после там вспыхнул новый, более мощный конфликт.

Минздрав Киргизии уведомил о том, что во время перестрелки пострадали четверо военнослужащих страны. Все пациенты получили "осколочные ранения". В Бишкеке добавили, что Таджикистан использовал оружие против пограничников. В ведомстве заметили, что против них используются минометы и гранатометы. В регион конфликта якобы также стягивается тяжелая техника и личный состав ВС.

Киргизия обвиняет Душанбе в то, что Таджикистан игнорирует требования о прекращении огня, а также ведет прицельный огонь по объектам ЛЭП и пограничным заставам. В связи с этим боестолкновения между военнослужащими продолжились "в местностях Кочо-Бою и Дахма". Власти страны начали проводить эвакуацию местных жителей.

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил о жертвах среди гражданского населения, а также сотрудников пограничной службы. Они заметили, что Киргизия ведет огонь, в том числе из минометов, использует беспилотники и нарушает воздушные границы. Медиагруппа ASIA-Plus уточнила, что 11 граждан Таджикистана ранены. Погибшим считается минимум один человек. Среди раненых - трое гражданских лиц и восемь военнослужащих. Девять пострадавших были госпитализированы с ранениями, еще двое - с ушибами.

Власти Казахстана заявили, что в Алма-Ате среди протестующих были снайперы.

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