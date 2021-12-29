Власти Казахстана заявили, что в Алма-Ате среди протестующих были снайперы

Отмечается, что террористы действовали профессионально.

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил "Хабар 24", что в стране захватчики действовали профессионально. Он сказал, что они использовали собственные средства связи.

Абаев подчеркнул, что террористы смогли установить на объектах баррикады и блокпосты при захвате аэропорта и нескольких самолетов. Он отметил, что боевики контролировали в захваченных зданиях администраций городов все входы и выходы. При этом по городу движение осуществлялось по оптимальным маршрутам. Он предполагает, что для этого была использована оптимальная связь.

Абаев сказал также, что снайперы со специальными винтовками действовали на стороне террористов. По его словам, несколько раз захватчики пытались выйти в прямой эфир.

Ранее мы писали, что в Алма-Ате у резиденции президента началась активная стрельба.

Видео: YouTube / Телеканал Хабар 24