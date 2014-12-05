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Минобороны показало подготовку снайперов в тыловом районе СВО

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Военнослужащим объясняют правильность прицеливания, применения корректировок и учета различных поправок.

Минобороны показало видео подготовки снайперов для стрельбы на большие дальности в тыловом районе спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие участвуют в занятиях под руководством опытных инструкторов. Они объясняют снайперам правильность прицеливания, применения корректировок и учета различных поправок. Также инструкторы показывают порядок использования оборудования. Курс подготовки рассчитан на четыре недели.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, подготовка, снайперы, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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