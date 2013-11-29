Минобороны: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Артемовск (ДНР), Калиновка (ЛНР), Таволжанка, Любимовка и Самойловка (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ.

Видео: Минобороны России