Минобороны: на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Атаки противника были отражены в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, российские войска пресекли деятельность двух украинских ДРГ в районах Серебрянки и Торского (ДНР). Всего на данном направлении украинские войска потеряли свыше 90 украинских военнослужащих.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники накрыли наступающие подразделения ВСУ на Артемовском направлении.
Видео: Минобороны России
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