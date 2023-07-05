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Минобороны: российские десантники накрыли наступающие подразделения ВСУ на Артемовском направлении

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Военнослужащие нанесли массированный огонь по украинским войскам.

Российские десантники накрыли наступающие подразделения Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео показана боевая работа подразделений ВДВ. Военнослужащие нанесли массированный огонь по украинским войскам. Выдвижение нескольких групп противника было обнаружено расчетами беспилотной авиации. Координаты передали на пункт управления артиллерией.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовское направление, вдв, вооруженные силы украины, минобороны россии, подразделения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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