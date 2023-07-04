Минобороны: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка (ЛНР), Крынки, Саги (Херсонская область), Гладкое, Нестерянка, Инженерное (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS. В районах Георгиевки (ДНР) и Орехова (Запорожская область) сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные за сутки потеряли до 290 солдат на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России