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Минобороны: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка (ЛНР), Крынки, Саги (Херсонская область), Гладкое, Нестерянка, Инженерное (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS. В районах Георгиевки (ДНР) и Орехова (Запорожская область) сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные за сутки потеряли до 290 солдат на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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