Минобороны: украинские военные за сутки потеряли до 290 солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 290 солдат на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские войска отразили десять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное (ДНР). Также украинские войска потеряли две боевые машины пехоты, девять автомобилей и два пикапа.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52.
Видео: Минобороны России
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