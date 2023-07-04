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Минобороны: украинские военные за сутки потеряли до 290 солдат на Донецком направлении

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Российские войска отразили десять атак противника.

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 290 солдат на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские войска отразили десять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное (ДНР). Также украинские войска потеряли две боевые машины пехоты, девять автомобилей и два пикапа.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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