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Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52

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В результате выполненных действий были уничтожены танк и два бронетранспортера противника.

Минобороны показало видео боевой работы вертолета Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипаж разведывательно-ударного вертолета наносит огневые удары по военной технике украинских войск. Боевые действия ведутся на Южно-Донецком направлении. В результате выполненных действий были уничтожены танк и два бронетранспортера противника.

Ранее мы сообщали, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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