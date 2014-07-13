Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52

Минобороны показало видео боевой работы вертолета Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипаж разведывательно-ударного вертолета наносит огневые удары по военной технике украинских войск. Боевые действия ведутся на Южно-Донецком направлении. В результате выполненных действий были уничтожены танк и два бронетранспортера противника.
Ранее мы сообщали, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром.
Видео: Минобороны России
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