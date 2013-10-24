РИА Новости: пара снайперов ЗВО помогла ликвидировать группу ВСУ

Работа велась примерно на расстоянии 700 метров.

Пара снайперов ЗВО помогла ликвидировать группу украинских войск. Об этом сообщает "РИА Новости со ссылкой на российского снайпера.

По словам военнослужащего, в ликвидации группы противника участвовали снайперы первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". Также ими был обнаружен и уничтожен украинский наблюдатель. Задачей снайперов является работа в ночное время с целью причинить максимальный дискомфорт украинским войскам. Работа велась примерно на расстоянии 700 метров.

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Видео: Telegram / РИА Новости