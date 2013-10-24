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РИА Новости: пара снайперов ЗВО помогла ликвидировать группу ВСУ

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Работа велась примерно на расстоянии 700 метров.

Пара снайперов ЗВО помогла ликвидировать группу украинских войск. Об этом сообщает "РИА Новости со ссылкой на российского снайпера.

По словам военнослужащего, в ликвидации группы противника участвовали снайперы первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". Также ими был обнаружен и уничтожен украинский наблюдатель. Задачей снайперов является работа в ночное время с целью причинить максимальный дискомфорт украинским войскам. Работа велась примерно на расстоянии 700 метров.

Ранее мы сообщали, что российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, снайперы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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