РИА Новости: пара снайперов ЗВО помогла ликвидировать группу ВСУ

Пара снайперов ЗВО помогла ликвидировать группу украинских войск. Об этом сообщает "РИА Новости со ссылкой на российского снайпера.
По словам военнослужащего, в ликвидации группы противника участвовали снайперы первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". Также ими был обнаружен и уничтожен украинский наблюдатель. Задачей снайперов является работа в ночное время с целью причинить максимальный дискомфорт украинским войскам. Работа велась примерно на расстоянии 700 метров.
Ранее мы сообщали, что российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром.
Видео: Telegram / РИА Новости
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